BONJOUR - Voici les titres à la une de ce mercredi 20 janvier 2021 :



- Vaccin : "les risques d'allergies graves sont extrêmement rares"

- Parcoursup : c'est parti pour les inscriptions dans le supérieur

- Fermeté face à la Chine, pas de nouvelle guerre : Trump vante son bilan avant de dire adieu

- Concours Voix des Outre-mer : deux représentants réunionnais en finale

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Quelques averses dans l'après-midi

Vaccin : "les risques d'allergies graves sont extrêmement rares"

Le docteur Catherine Gaud est bien connue à La Réunion pour son combat contre le VIH, à l'époque où elle était cheffe du service d'immunologie de l'hôpital Felix Guyon. Depuis mai 2020, elle est cependant première conseillère au ministère de la Santé mauricien, où elle participe à la lutte contre l'épidémie de Covid-19. Dans un entretien accordé à Imaz Press, elle détaille la situation sanitaire dans les Mascareignes, et fait le point sur l'avancée des recherches sur les vaccins anti-covid

Parcoursup : c'est parti pour les inscriptions dans le supérieur

La procédure d'admission aux études supérieures pour les lycéens et les étudiants en réorientation débutera dès ce mercredi 20 janvier 2021 via la plateforme en ligne Parcoursup. Malgré la Covid-19 et le flou qui l'accompagne, les candidats sont invités à se projeter pour la rentrée 2021

Fermeté face à la Chine, pas de nouvelle guerre : Trump vante son bilan avant de dire adieu

Le président américain Donald Trump s'est vanté ce mardi d'avoir "uni" le monde face à la Chine et de ne pas avoir lancé de nouvelle guerre durant son mandat, lors d'un discours d'adieu. "Je suis fier de ce que nous avons accompli ensemble", a-t-il déclaré. "Nous avons redynamisé nos alliances et uni les nations du monde pour faire face à la Chine comme jamais auparavant", a-t-il affirmé, selon des extraits du discours rendus publics dès mardi et qui sera diffusé prochainement selon la Maison Blanche.

Concours Voix des Outre-mer : deux représentants réunionnais en finale

La troisième édition finale nationale du concours Voix des Outre-mer se déroulera à huis clos le 22 janvier 2021, à l'Opéra National de Paris. A cette occasion, La Réunion sera représentée par deux artistes lyriques : Toni Catherine et Cédric Nourry. Au total, 16 candidats en provenance de Mayotte, Haïti ou encore La Guyane, présenteront leur programme devant un jury de professionnels présidé par Richard Martet, rédacteur en chef d'opéra Magazine. La cérémonie sera à suivre dès 19h30 en direct sur Culturebox et sur le Portail Outre-Mer de La 1ére.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Quelques averses dans l'après-midi

Matante Rosina a vu dans le marc de son café que la pluie allait encore tomber ce mercredi 20 janvier 2021 à La Réunion. Quelques nuages traverseront l'île dans la matinée mais ils seront remplacés par des averses dans l'après-midi. Ces quelques gouttes n'empêcheront pas la température de rester clémente tout au long de la journée, se situant entre 20 et 30 degrés