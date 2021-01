Le refuge de l'Arche de Noé a accueilli un nouvel arrivant dans ses locaux à Sainte-Anne : Oskar, un petit chien présentant de nombreuses blessures. "Oscar a probablement été victime d'une agression par un congénère ; il présente en effet différentes traces de morsures sur les postérieurs, un hématome scléral de l'oeil gauche. La radio révèle une luxation de la hanche droite qui devra faire l'objet d'une intervention chirurgicale" a conclu un vétérinaire. Un plomb de carabine a aussi été trouvé dans la région de la cuisse gauche. Le chien doit être opéré, et le refuge appelle donc à la solidarité (Photo Arche de Noé)

Oscar est pour l'instant hospitalisé à la clinique vétérinaire de Ravine Creuse à Saint-André, sous antibioltique et sous antidouleur. Le vétérinaire a par ailleurs refermé une importante plaie au niveau des lombes avec des agrafes.. Il devra également être identifié et vacciné.



"L'intervention chirurgicale au niveau de la hanche luxée pourra être réalisée dès que nous aurons réuni la somme nécessaire et qui fait l'objet de cette cagnotte. Le montant du devis initial est de 700 euros" souligne le refuge.

