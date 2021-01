Des militants d'Extinction Rebellion Réunion ont installé une banderole de 7 mètres de long sur les filets de sécurité de la falaise dau niveau du viaduc de Saint-Paul sur la route des Tamarins. L'objectif est "d'interpeller les Réunionnais sur les conséquences du changement climatique qui vont fortement impacter la vie de leurs enfants ainsi que la leur dans l'indifférence générale" explique Extinction Rebellion Réunion dont nous publions le communiqué ci-dessous (Photo Extinction Rebellion Réunion)

"D’après les prévisions des experts du GIEC (Groupe d’experts intergouvernementaux sur l’évolution du climat), qui analysent depuis plus de 30 ans les causes et conséquences du changement climatique, si nous continuons à surexploiter les ressources naturelles de la planète, à émettre d’avantages de gaz à effet de serre, c’est à dire si nous ne changeons pas radicalement notre façon de vivre, de nous alimenter, de nous déplacer, de consommer, alors nous filons tout droit vers une planète sur laquelle il fera entre +5 et +8 °C d’ici la fin du siècle, et très certainement +3 °C en 2050.

Une atmosphère plus chaude signifie plus de sécheresses, plus d’incendies, moins de productions agricoles, plus de pénuries d’eau et de nourritures, plus de catastrophes climatiques, plus de dégâts matériels, une perte de la biodiversité massive, des épidémies, des famines, des déplacements de centaines de millions de personnes et inévitablement des guerres.

Est-ce le monde dans lequel nous voulons vivre ? Est-ce le monde que nous voulons laisser à nos enfants ?

2020 a été la 3eme année la plus chaude jamais enregistrée par les scientifiques… et la Réunion n'est pas épargnée par les effets de ce changement climatique amorcé et inévitable. Sur l'île, cet hiver aura été le plus sec des 50 dernières années et de nombreuses villes comme Saint André ne sont déjà plus en capacité de fournir de manière continue l’eau potable à ses habitants.

On rappelle que selon les scientifiques, une température de 35 °C avec 70% d’humidité est déjà considérée comme dangereuse. Qu’est-ce que ce sera à 38 ou 40 °C avec 100% d'humidité ? Comptons nous continuer à battre records sur records ? A vivre crise sanitaire sur crise sanitaire ? Est-ce l’avenir que nous souhaitons pour nous et nos enfants ?

Préserver notre écosystème, notre nature, c’est préserver nos conditions de vie et il est donc temps de mettre la sauvegarde de notre environnement au centre de nos préoccupations, au cœur des poltiques publiques et qu’on arrête de juger le sérieux des politiques menées sous le seul angle de la profitabilité économique. Cette vision-là est obsolète, dangereuse et il est temps que les élus de tous bords ouvrent les yeux.

Il n’y a pas d’alternatives, la seule politique qui vaille d’être menée est une politique de justice écologique, de justice sociale et de justice fiscale. Planter des arbres et distribuer quelques aides sociales au compte-goutte pour tenter d'éviter une catastrophe ne réglera rien. Arrêtez votre greenwashing et ayez l’honnêteté et le courage de dire à la population ce qui l’attend si on continue à se voiler la face.

Nous appelons toutes les personnes ne souhaitant pas vivre dans un état de crise permanent, soucieuses de laisser un avenir désirable à leurs enfants, à entrer en désobéissance civile et à nous rejoindre parce qu’il est devenu clair que la classe politique actuelle, vieille est déconnectée des enjeux du changement climatique qu’elle n’aura pas à subir, n’a pas l’intention ou la capacité d’agir"