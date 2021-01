BONJOUR - Voici les titres à la une de ce jeudi matin 21 janvier 2021 :



Les soignants dans la rue pour dénoncer leurs conditions de travail

Le temps passe et les choses ne semblent pas changer pour les personnels de santé. C'est en tout cas ce que dénonce la CGTR Santé ce jeudi 21 janvier 2021, suite à un appel à la mobilisation nationale. Services en sous-effectif, fatigue extrême, charge de travail qui ne cesse d'augmenter...le syndicat dénonce des conditions de travail qui ne semblent pas s'améliorer. Le rendez-vous est donné à 9 heures devant les locaux de l'Agence régionale de santé (ARS) à Saint-Denis.

Covid-19: les vaccins pourraient être moins efficaces contre le variant sud-africain

Plusieurs nouvelles études semblent confirmer les premiers indices des scientifiques: le variant sud-africain risque d'échapper au moins partiellement à la protection espérée des vaccins contre le Covid-19, contrairement au variant anglais, contre lequel le vaccin de BioNTech/Pfizer semble efficace.

Joe Biden a signé une série de décrets annulant des décisions de Donald Trump

Joe Biden, devenu mercredi le 46e président des États-Unis sur un appel à " l'unité ", a immédiatement pris une série de décisions pour marquer la rupture avec le mandat de Donald Trump qui aura déchiré les Américains et bousculé le monde.

Gérard Grondin alerte les présidents des clubs sur le comportement d'Yves Ethève

Le président du Saint-Denis Ecole de Foot Association (SDEFA), Gérard Grondin, a convié la presse mercredi 20 janvier 2021 afin de revenir sur une affaire l'opposant à Yves Ethève et dont les faits remontent à près de quatre ans. Le 9 février 2017, l'actuel président de la Ligue réunionnaise de football a fait parvenir une lettre à l'employeur de Gérard Grondin afin de se plaindre de son comportement. Le 27 mars 2017, l'employeur de Gérard Grondin répondait dès lors à Yves Ethève par courrier, mentionnant que son employé était "exemplaire". Se sentant "attaqué" à travers ces "onze accusations", Gérard Grondin a ainsi souhaité rendre publique la plainte d'Yves Ethève. A seulement trois jours de l'élection du nouveau président de la LRF, il compte "alerter les présidents de clubs sur ce dont est capable Yves Ethève".

Covid-19 : deux nouveaux cas du variant sud-africain confirmés à La Réunion

Deux nouveaux cas du variant sud-africain ont été confirmés ce mercredi 20 janvier 2020. Il s'agit d'une personne est âgée de plus de 60 ans, arrivée dans l'île le 7 janvier en provenance de Mayotte, et d'une personne est âgée de plus de 45 ans en provenance des Comores, passée par Mayotte avant de revenir sur le territoire réunionnais le 10 janvier. Au total, quatre cas du variant sud-africain ont donc été détectés à La Réunion. 62 cas de Covid-19 ont par ailleurs été confirmés ces deux derniers jours dans l'île

La pa Météo France i di, sé zot i di – De l'orage dans l'air

Matante Rosina vous conseille de faire attention à vos chiens et chats pour ce jeudi 21 janvier 2021. Elle a vu dans le fond de sa marmite qu'il y aurait quelques averses orageuses dans la journée donc faites bien attention à ce que vos animaux de compagnie ne soient pas trop effrayés. La pluie tombera aussi sur l'ensemble de l'île donc tant mieux en cette période de sécheresse