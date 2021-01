Publié il y a 37 minutes / Actualisé il y a 10 minutes

La tempête tropicale Eloïse a traversé le nord-est de Madagascar ce mercredi 20 janvier 2021, laissant derrière elle un lourd bilan matériel : plus d'un millier de sinistrés seraient à déplorer selon les médias locaux. Après avoir perdu en intensité et avoir été rétrogradée au stade de dépression tropicale, Eloïse pourrait bien reprendre du poil de la bête dans le canal du Mozambique, et évoluer en cyclone ce samedi (Photo Mtotec)

