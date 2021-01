Suite à un appel national à la mobilisation, la CGTR Santé a décidé de se rassembler devant l'ARS de Saint-Denis ce jeudi. "Ce sont toujours les mêmes demandes : augmentation du salaire, du nombre de lits, des personnels…" liste Gabriel Mélade, de la CGTR Santé.



Le syndicat dénonce par ailleurs les termes du Ségur de la santé, annoncé par le gouvernement en juillet 2020."Il crée des inégalités, en excluant une partie des soignants. Certains se retrouve avec le même poste, le même patron, le même contrat, avec un salaire inférieur" dénonce le soignant.



Alors que la crise sanitaire soufflera bientôt sa première bougie, la déception est palpable chez ceux qui étaient considérés comme des héros au début de l'épidémie. "On nous a martelé que nous étions des héros, aujourd'hui, on voit bien comment nous sommes considérés par le gouvernement" critique Gabriel Mélade, qui dénonce par ailleurs des effets d'annonces, qui n'ont pas été suivies par des mesures concrètes pour aider le secteur de la santé.

- Pas d'autre syndicat sur place -

Si les autres syndicats ne devraient pas être présents ce jeudi, le sentiment d'abandon de la part du gouvernement est tout de même présent. "Les conditions de travail sont déplorables, et ce depuis bien avant l'apparition de la Covid-19" souligne Zohra Givran , du syndicat SUD-Santé Réunion au CHOR. La suppression de lits, d'effectifs, et la stagnation des salaires sont en effet dénoncés depuis plusieurs années déjà.



"Quant à la crise sanitaire, nous avons la chance d'avoir été préservés ici. Finalement, les problématiques que nous connaissons à La Réunion, ce sont les mêmes que tout le secteur hospitalier. L'épidémie n'a fait que mettre en lumière une situation qui existe depuis plusieurs années maintenant" souligne la syndicaliste.



La CFDT de son côté ne sera pas non plus présente. "Ce n'est pas parce qu'on ne manifeste pas qu'on n'agit pas" rappelle cependant Expedit Lock-Fat, secrétaire général de la CFDT Santé Réunion. Le syndicat s'est mobilisé à plusieurs reprises pour la création d'un volet outre-mer dans le Ségur de la santé. "Aujourd'hui, les discussions se font autour d'une table" précise-t-il.



Malgré les promesses du gouvernement, la CGTR Santé pointe du doigt la mauvaise gestion de la crise sanitaire. "Il y a eu une pénurie de masque, puis de tests, peut-être y en aura-t-il une de vaccin. Nous nous posons la question aujourd'hui" conclut Gabriel Mélade.