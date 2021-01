Publié il y a 3 minutes / Actualisé il y a 3 minutes

A partir de 15 heures ce jeudi 21 janvier 2021, la vigilance orages est enclenchée dans l'ouest, le sud-ouest et le sud-est de l'île. "Dans une atmosphère particulièrement chaude, humide et instable, l'activité orageuse se déclenche sur le Sud-Ouest et l'Ouest du département. Ces orages se maintiennent cette après-midi jusqu'en soirée" souligne Météo France (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

