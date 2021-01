Suite à la pollution accidentelle qui a eu lieu sur le captage du Bras des Lianes qui alimente en eau Saint-André et Bras-Panon, des distributions d'eau en bouteille pour les particuliers sont organisées ce jeudi 21 janvier 2020 (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Des distributions d’eau en bouteille pour les particuliers sont organisées de 10 h à 12 h et de 13 h à 16 h aux lieux suivants :



- Pôle de service Fayard - 420 rue Leconte De Lisle - Carré Fayard

- Pôle de service de Cambuston - 929 rue de Cambuston

- Espace Pierre Roselli - 300 rue bois de rose - La Cressonnière

- Mairie Centre Ville - Place du 20 Décembre



Des citernes seront également à la disposition des professionnels qui le souhaitent. L'eau distribuée devra être préalablement bouillie pour être utilisée à usage alimentaire. La comune invite les abonnés à se munir de leur facture d'eau.



Il est rappelé aux abonnés de Saint-André que, suite à l’arrêté préfectoral du 15 janvier 2021 interdisant la consommation de l’eau distribuée (sauf quartier de Ravine Creuse), celle-ci ne doit pas être utilisée pour :



- la boisson,

- le lavage des dents,

- la toilette des nourrissons

- la préparation et la cuisson des aliments, des boissons chaudes et des glaçons pour ces usages, il est demandé d’utiliser de l’eau embouteillée.



L’eau du robinet reste néanmoins utilisable pour les autres usages (toilette, douche). Ces mesures doivent être respectées jusqu’à nouvel ordre. Cette situation perdurera plusieurs jours dans l’attente des résultats des analyses effectuées par l’ARS.