- Grosse galère : la route du littoral toujours totalement fermée

- La carte d'identité du variant sud-africain passée au crible à La Réunion

- Covid-19 : La Réunion échappe au confinement le week-end

- Février au Bisik : demandez le programme !

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Du soleil et quelques nuages

Grosse galère : la route du littoral toujours totalement fermée

La route du littoral est toujours totalement fermée à la circulation ce vendredi matin 22 janvier 2021. Cette fermeture totale a été décidée en urgence à 0h20 dans la nuit de jeudi à vendredi. Un éboulis venait de se produire dans le secteur de la pointe du Gouffre. La direction régionale des routes souligne que les blocs rocheux ayant dévalés la falaise se sont écrasés sur "les voies circulées" désertes à ce moment là. Depuis le milieu de l'après-midi la route était basculées sur ses trois voies coté mer en raison des fortes pluies. Une inspection de la falaise et un reconnaissance sur les lieux de l'éboulis sont effectuées par la direction régionale des routes. Une éventuelle réouverture de la route serait ensuite décidée ou non.En attendant la circulation est déviée par la route de la Montagne. De gros embouteillages sont à prévoir dans les deux sens de trafic

La carte d'identité du variant sud-africain passée au crible à La Réunion

"Séquençage", "ARN", "génome", "variant"... Ces termes scientifiques apparaissent aujourd'hui dans la majorité des sujets traitant de la Covid-19 et de son variant sud-africain "501Y.V2". Si les scientifiques sont à l'aise avec ces expressions et maîtrisent parfaitement les tenants et les aboutissants du séquençage du génome du variant, il n'en est pas de même pour le citoyen lambda. Heureusement, Imaz Press est allé à la rencontre du docteur Patrick Mavingui, qui dirige le laboratoire chargé par les autorités de santé de séquencer les génomes du virus à La Réunion. Grâce à lui, le séquençage du génome du 501Y.V2 n'aura plus de secrets pour vous.

Covid-19 : La Réunion échappe au confinement le week-end

La Réunion retenaient son souffle, la nouvelle est finalement tombée ce jeudi soir 21 janvier 2021 : l'île ne sera pas confinée le week-end, a annoncé le député Philippe Naillet, suite à un entretien avec le préfet Jacques Billant. Alors que le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal avait annoncé que la question d'un confinement le week-end dans certains territoires était sur la table, il semblerait que la situation sanitaire réunionnaise ne justifie pour l'heure pas de renforcement. Tandis que des variants de la Covid-19 ont été détectés en outre-mer, dont La Réunion, un tour de vis pourrait cependant être donné dans certains territoires

Février au Bisik : demandez le programme !

Le Bisik à Saint-Benoît vous propose quatre soirées musicales pour le mois de février à venir. Au programme, le duo Bernard Joron & Teddy Doris, le multi-instrumentiste nomade Balaphonik Sound System, Tim Zéni et du rock psyché avec Ez and the Mango Acid

La pa Météo France i di, sé zot i di - Du soleil et quelques nuages

Matante Rosina prévoit un beau soleil pour ce vendredi 22 janvier 2021. Notre gramoune voit bien quelques nuages dans le courant de la journée et même des averses, mais elle se dit que tout cela va va faire du bien à la terre assoiffée et apportera un peu de fraîcheur. Et comment est le temps chez vous ?