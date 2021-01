Dès vendredi 22 janvier 2021, des villages de la province de Sofala ont été évacués en prévision de l'arrivée d'Eloïse sur les côtes du Mozambique. Les associations humanitaires se préparent déjà pour d'éventuelles distributions de colis alimentaire pour les populations déplacées. Des moustiquaires ont aussi été distribuées à certaines familles pour prévenir des risques de malaria, une fois le cyclone passé.

In Nhamatanda, Muda Mufa, #Mozambique, Red Cross teams distributed 175 Mosquito nets to 125 families.



The aim is to protected families from malaria in the aftermath of #CycloneEloise. pic.twitter.com/9sAyMFLwTM — IFRC Africa (@IFRCAfrica) January 22, 2021

This is was the situation yesterday, in #Mozambique, in #Buzi. Heavy rains, ahead of #CycloneEloise.



Red Cross teams helped families to move to safer areas.



More details to follow. #Eloise. pic.twitter.com/bx5dkgX41q — IFRC Africa (@IFRCAfrica) January 22, 2021

Dans cette région régulièrement touchée par les cyclones, les dangers pour la population sont réels.

🌀La ville de BEIRA (Mozambique) sous la menace du Cyclone Tropical ELOISE🌀 ➡ELOISE est devenu un dangereux cyclone... Publiée par Météo-France Océan Indien sur Vendredi 22 janvier 2021

De fortes rafales, de fortes pluies et des conditions dangereuses en mer et sur le littoral sont à attendre. Le risque de submersion côtière est important, alors que les séquelles du cyclone Idai, qui a dévasté Beira en 2019, sont toujours présentes. Dès vendredi, de fortes pluies ont été enregistrées à Beira.

Dès vendredi, le temps s'est dégradé dans la région, la pluie s'étant déjà invitée et le niveau des eaux ayant déjà augmenté. "Certains fleuves et rivières ont déjà atteint leur seuil d'alerte" a annoncé Météo France. Une information confirmée par la photo de cet internaute, travailleur humanitaire dans la zone :