La commune de Saint-Joseph vient d'inaugurer des trottinettes électriques, mises en service depuis la place de la mairie. Une première à La Réunion qui voit le jour 18 mois après la prise de contact avec les responsables de cette initiative, la société DG TROT. Deux premières stations ont été inaugurées ce vendredi 22 janvier 2021. (Photos : ville de Saint-Joseph)

Le maire Patrick Lebreton s'est dit "fier" : "j’ai plaisir a être ici pour l’ouverture de ce service à la population d’un nouveau genre, issu donc d’une initiative privée, : un service moderne, un service qui fait la part belle au déplacement doux, un service dans son temps, un service original et un service innovant dans notre région !"

La séance inaugurale devait normalement se faire bien plus tôt mais, le projet a dû être repoussé à plusieurs reprises en raison de la crise sanitaire, précise la mairie.

"La Réunion a raté un rendez-vous il y a quelques années sur l’aménagement du territoire, le déplacement urbain et inter-urbain et plus globalement sur le thème de mobilité pendant que des pays de la zone ont

pour leur part grandement avancé. Ces nouveaux moyens de déplacement, écologiques qui plus est, font partie de l’évolution d’une société, sont le signe d’une ville dynamique qu’il nous importe de prendre en considération et de ne pas tourner le dos" a ajouté Patrick Lebreton. "Les vélos, les trottinettes et même les véhicules électriques sont devenus des services courants dans les villes de l’hexagone et le seraient devenus, quoiqu’il en soit, aussi à La Réunion un jour ou l’autre."



La commune remercie les gérants de la société DG-TROT, messieurs Denis Hoareau et Giovanni Franchitti.

