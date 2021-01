Après avoir traversé le nord-ouest de Madagascar le mercredi 20 janvier 2021, la tempête Éloïse file droit sur les côtes du Mozambique, qui pourraient être atteintes dès samedi matin. Aux alentours de 4h dans la nuit du jeudi au vendredi 22 janvier, elle se situait à environ 500km de de la ville portuaire mozambicaine de Beira. Météo France annonce que son atterrissage est prévu entre vendredi soir et samedi matin. Il devrait avoir lieu entre Quelimane et le delta du fleuve Save à proximité nord de Beira. Sur place, la population locale, qui avaient déjà fait les frais de plusieurs cyclones dévastateurs en 2019, est appelée à suivre les consignes délivrées par les autorités locales. (Photo : Mtotec)

" Éloïse présente une menace sérieuse pour les côtes du Mozambique. Elle devrait devenir un cyclone dangereux (le stade de cyclone intense n'est pas exclu). L'atterrissage prévu entre vendredi soir et samedi matin, devrait avoir lieu entre Quelimane et le delta du fleuve Save à proximité nord de Beira. De fortes rafales, de fortes pluies et des conditions dangereuses en mer et sur le littoral sont à attendre. Les habitants du secteur sont invités à suivre les consignes délivrées par les autorités locales", alerte Météo France.

Le 20 janvier dernier, Éloïse avait déjà fait un lourd bilan matériel dans le nord-est de Madagascar, où plus d'un millier de sinistrés étaient à déplorer selon les médias locaux. Le Bureau national de gestion des risques et catastrophes indiquait dans son rapport que 56 cases avaient été détruites au total, 134 habitations avaient été victimes de montée des eaux, 31 écoles avaient été touchées et 9 d’entre elles complètement détruites. Aucun décès n'est heureusement à déplorer.

- Le Mozambique avait vécu le pire en 2019 -

En 2019, le Mozambique avait déjà été frappé par plusieurs cyclones. En mars, Idai avait provoqué des inondations monstres et des éboulements de terrain, faisant près de 700 victimes au total entre le Zimbabwe et le Mozambique. Sur place, les secours avaient été dépassés par l'ampleur de la catastrophe. Pis, une épidémie de choléra avait contaminé plus de 1.000 personnes quelques semaines plus tard. Sa propagation avait été favorisée par les zones noyées d'eaux sales, qui pullulaient sur le territoire.

En mai 2019, l'île touristique d'Ibo avait été complètement dévastée par le cyclone Kenneth. Son passage n'avait laissé qu'une longue succession de maisons détruites et de terres agricoles gorgées d'eau. Sept mille personnes s'étaient retrouvées bloquées dans une situation désespérée jusqu'à l'arrivée sur l'île des hélicoptères du Programme alimentaire mondial (PAM).

