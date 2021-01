Publié il y a 50 minutes / Actualisé le Mercredi 20 Janvier à 07H34

Matante Rosina prévoit un beau soleil pour ce vendredi 22 janvier 2021. Notre gramoune voit bien quelques nuages dans le courant de la journée et même des averses, mais elle se dit que tout cela va va faire du bien à la terre assoiffée et apportera un peu de fraîcheur. Et comment est le temps chez vous ? (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

