Le cannabidiol (CBD), autorisé à la vente en France depuis 2017, rencontre son petit succès auprès de la population. Sans effet psychotrope, cette molécule présente dans le zamal aurait des vertus relaxantes et se décline aujourd'hui sous plusieurs formes. A Saint-Pierre, une nouvelle boutique spécialisée dans la vente de cette substance a ouvert ses portes au mois de décembre 2020 (photo rb / www.ipreunion.com)

Vedran Kapetanovic est propriétaire d’une boutique un peu particulière en plein centre-ville de Saint-Pierre. Sur les étagères de son magasin, le trentenaire ne propose ni livres ni vêtements mais des produits à base de cannabidiol, autre nom du CBD. Regardez

- Le CBD est une molécule présente dans le zamal –

Le CBD est une molécule que l’on trouve dans le plant de chanvre, dont on tire la résine de cannabis. Mais attention, contrairement au THC qui est elle aussi une substance active présente dans le zamal, le CBD lui ne fait pas "planer" et est tout à fait légal. Selon le site Cbdcorner, "son rôle est même exactement inversé au THC : il tend à contrer les propriétés psychoactives et les retarde parfois (et peuvent aussi durer plus longtemps)". Là où le THC affecte le fonctionnement du cerveau, peut changer les perceptions, modifier l’humeur et transformer le comportement, le CBD lui a un simple effet relaxant.

- De nombreux effets positifs -



En effet, les effets positifs du CBD seraient tels que le ministère français de la Santé, a autorisé sa commercialisation en novembre 2017. "Il y a différents usages du CBD, précise Vedran Kapetanovic, les infusions et huiles permettent de se relaxer, aident à s’endormir, réduisent le stress, les douleurs musculaires, articulaires ou menstruelles". Autre avantage qui a permis son arrivée en France, la substance, dépourvue de tout effet psychotrope, n’est ni addictive ni toxique.

Même les animaux peuvent profiter des bienfaits du cannabidiol : dans la boutique saint-pierroise, on trouve "des sprays pour les aider à se détendre, les déstresser ou les accompagner en fin de vie".

- Pas d’appellation "thérapeutique" -

Malgré ses avantages dans le domaine de la santé, la molécule ne bénéficie pas de l’appellation" thérapeutique". Ni l’assurance maladie, ni les mutuelles ne prennent en charge le CBD qui est considéré comme "un complément alimentaire" et non comme un médicament.

Si la boutique a été plutôt bien accueillie par la population dès son ouverture, selon son propriétaire, ce dernier souligne que le CBD est toujours "diabolisé" et "n’est pas encore entré dans les mœurs". Il déplore les difficultés à s’approvisionner à La Réunion, ses produits ayant été saisies par la douane pour analyse lors de leur arrivée à l’aéroport.

Malgré ces quelques complications, Vedran Kapetanovic reste confiant et compte déjà, en plus des curieux, des clients fidèles. A La Réunion, plusieurs boutiques de ce genre ont déjà ouvert leurs portes, dont l’une à Saint-Gilles-les-Bains.

www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com