Publié il y a 16 minutes / Actualisé le Jeudi 21 Janvier à 19H36

Linguish Réunion et la ville de Bras-Panon propose des cours d'anglais pour les 3-12 ans au Soubik et dans les locaux de la MJC à partir de ce mercredi 27 janvier 2021. "Un tarif spécial est appliqué pour les habitants de Brs Panon : 8 euros pour une heure de cours par semaine, soit 30 euros par mois de janvier à août 2021" précise la mairie panonnaise. Informations et inscriptions au 0692 71 90 48

