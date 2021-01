Suite à une opération menée par la police dans la nuit du vendredi au samedi 23 janvier 2021, un automobiliste a été placé en garde à vue et son véhicule s'est retrouvé immobilisé. Les policiers l'ont contrôlé avec un taux supérieur à 2 grammes d'alcool par litre de sang. L'individu était par ailleurs en défaut de permis et en récidive de conduite sous l'emprise de l'alcool. Au total, 38 contraventions ont été relevées par la police. (Photo d'illustration : police nationale)

Les policiers de la Délégation départementale de la sécurité routière de la police nationale a réalisé une opération de sécurisation dans le boulevard Léopold Rambaud de Saint Denis dans la nuit du vendredi au samedi 23 janvier 2021. Durant ces contrôles, une alcoolémie avec un taux contraventionnel a notamment été relevée.

"Un conducteur en excès de vitesse se révélait circuler également avec une alcoolémie mais délictuelle, l'éthylomètre affichant un taux supérieur à 2 grammes d'alcool par litre de sang. Circulant par ailleurs en défaut de permis et en récidive de conduite sous l'emprise de l'alcool, il était placé en garde à vue. Son véhicule était immobilisé", déclare ainsi la police nationale.

38 contraventions ont par ailleurs été relevées, dont neuf franchissements de feu rouge fixe, six excès de vitesse dépassant de plus de 20 km/h la vitesse autorisée, quatre défauts de ceinture de sécurité ou rehausseur, quatre défauts d'équipement lumineux obligatoire et deux émissions de fumées.