La police a annoncé ce samedi 23 janvier 2021 avoir découvert un site de culture de zamal le 19 janvier dernier à la Ravine des Cabris. Leur perquisition a permis de saisir 835 pieds pour un poids total de 421 kg et la somme de 455 euros en espèce. Le propriétaire de la culture, inconnu des services de police, a directement été placé en garde à vue. Il a écopé en outre d'un an de prison avec sursis et 3000 euros d'amende, dont 2500 avec sursis. (Photos : page Facebook/Police nationale de La Réunion)

