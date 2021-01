Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 10 heures

Décidément, les émissions de télé-réalité ne finissent pas de nous étonner. Entre l'équipe des Anges qui affirme avoir vu des hommes torses nus et armés de machettes se balader en ville, et le policier qui a déclenché la colère de sa hiérarchie en participant aux Princes de l'amour, la télévision n'en finit plus de nous amuser (Capture écran Twitter/L'Equipe)

