Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 18 janvier au vendredi 22janvier 2021 sur Imaz Press :



* Lundi 18 janvier - La menace du variant sud-africain plane sur La Réunion

* Mardi 19 janvier - Covid-19 : la campagne vaccinale continue sous le spectre des variants

* Mercredi 20 janvier - Vaccin : "les risques d'allergies graves sont extrêmement rares"

* Jeudi 21 janvier - Covid-19 en Outre-mer : certains territoires pourraient être confinés le week-end

* Vendredi 22 janvier - Grosse galère : la route du littoral toujours totalement fermée

Les autorités l'ont confirmé ce dimanche 17 janvier : il y a bien un premier cas de Covid-19 issu du variant sud-africain à La Réunion. Il s'agit d'un patient ayant bénéficié d'une évacuation sanitaire en provenance des Comores. La préfecture affirme prendre les devants : isolement strict du patient, personnels du CHU surveillés de près, analyse des prélèvements faits sur les derniers patients positifs et dépistage des voyageurs rentrés récemment de Mayotte, des Comores ou du Mozambique. Cette annonce intervient au moment où de nouvelles restrictions sanitaires entrent en jeu : à partir de ce lundi 18 janvier 2021, les trajets entre Mayotte et La Réunion ne peuvent se faire qu'avec un motif impérieux, et les tests sont désormais obligatoires vers la Métropole également.

Avec plusieurs semaines de décalage, la campagne vaccinale réunionnaise a démarré tout doucement ce vendredi 15 janvier 2021. Pour l'heure, ce sont 336 personnes qui ont été vaccinées, en très grande majorité des résidents d'EHPAD. Une campagne qui commence lentement et sous les critiques à l'échelle locale comme nationale, tandis que le spectre des variants de la Covid-19 planent sur l'île. Pour l'heure, ce sont deux cas de variants sud-africains qui ont déjà été confirmés à La Réunion

Le docteur Catherine Gaud est bien connue à La Réunion pour son combat contre le VIH, à l'époque où elle était cheffe du service d'immunologie de l'hôpital Felix Guyon. Depuis mai 2020, elle est cependant première conseillère au ministère de la Santé mauricien, où elle participe à la lutte contre l'épidémie de Covid-19. Dans un entretien accordé à Imaz Press, elle détaille la situation sanitaire dans les Mascareignes, et fait le point sur l'avancée des recherches sur les vaccins anti-covid

L'Etat n'exclut pas de décréter un confinement le week-end dans certains territoires d'Outre-mer. "Il y aura cette semaine des mesures territoriales dans les territoires d'Outre-mer", a indiqué ce mercredi 20 janvier, 2021, Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, à l'issue d'un conseil de défense sanitaire et du conseil des ministres. Il a ajouté que le ministre Sébastien Lecornu les détaillera "dans les prochaines heures". La question d'un confinement le week-end dans certains territoires déjà touchés par les variants du Covid-19 est sur la table, a ensuite expliqué l'entourage du ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu, cité par Outremer la 1ere

La route du littoral est toujours totalement fermée à la circulation ce vendredi matin 22 janvier 2021. Cette fermeture totale a été décidée en urgence à 0h20 dans la nuit de jeudi à vendredi. Un éboulis venait de se produire dans le secteur de la pointe du Gouffre. La direction régionale des routes souligne que les blocs rocheux ayant dévalés la falaise se sont écrasés sur "les voies circulées" désertes à ce moment là. Depuis le milieu de l'après-midi la route était basculées sur ses trois voies coté mer en raison des fortes pluies. Une inspection de la falaise et un reconnaissance sur les lieux de l'éboulis sont effectuées par la direction régionale des routes. Une éventuelle réouverture de la route serait ensuite décidée ou non.En attendant la circulation est déviée par la route de la Montagne. De gros embouteillages sont à prévoir dans les deux sens de trafic