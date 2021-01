BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce dimanche 24 janvier 2021



La route du littoral totalement fermée de 6 heures à 13 heures

La route du littoral est complètement fermée à la circulation de 6 heures à 13 heures ce dimanche 24 janvier 2021. Une déviation est mise en place par le la RD41 route de la Montagne. C'est à la suite de l'éboulis de ce vendredi que la direction régionale des routes a pris la décision de purger la falaise au niveau de la Pointe du Gouffre. La plus grande prudence est recommandée dans le secteur

Le cyclone Eloïse s'enfonce dans les terres du Mozambique

Après avoir évolué en cyclone tropical le vendredi 22 janvier 2021, Eloïse a atterri le lendemain sur les côtes du Mozambique, faisant d'importants dégâts dans la ville de Beira. Entre les rafales de vent et les fortes pluies, la cité portuaire a fait les frais de son passage. Inondations, arbres déracinés et toitures envolées ont plongé les habitants de Beira dans des conditions de vie particulièrement difficiles. Météo France annonce que le cyclone poursuit son déplacement vers l'ouest-sud-ouest dans l'intérieur des terres du Mozambique, s'approchant de la frontière du Zimbabwe. En fin de journée le samedi 23 janvier, "les vents et les phénomènes de surcote associés faiblissaient significativement" d'après les météorologues.

Pour ou contre le zamal récréatif : l'Assemblée nationale demande votre avis

Depuis le 13 janvier et jusqu'au 28 février 2021, l'Assemblée nationale propose aux Français(es) de répondre à un questionnaire en ligne afin de donner leur avis sur l'usage du zamal à titre récréatif. Selon l'association Chanvre Réunion, c'est une proposition "intéressante qui peut faire évoluer les choses"

Ça s'est passé cette semaine sur Imaz Press - Variant menaçant, vaccination, allergies, confinement, route du littoral

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 18 janvier au vendredi 22janvier 2021 sur Imaz Press :



* Lundi 18 janvier - La menace du variant sud-africain plane sur La Réunion

* Mardi 19 janvier - Covid-19 : la campagne vaccinale continue sous le spectre des variants

* Mercredi 20 janvier - Vaccin : "les risques d'allergies graves sont extrêmement rares"

* Jeudi 21 janvier - Covid-19 en Outre-mer : certains territoires pourraient être confinés le week-end

* Vendredi 22 janvier - Grosse galère : la route du littoral toujours totalement fermée

La pa Météo France i di, sé zot i di – Un dimanche pluvieux dans les hauts

Matante Rosina a longuement parlé avec son chat Miyu et ils sont d'accord : il y a aura de la pluie dans les hauts ce dimanche 24 janvier 2021. Il fera un peu moins chaud que la veille et la mer sera un peu agitée.Dites-nous si tout cela est vrai chez vous