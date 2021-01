La finale nationale du concours Voix des Outre-mer, qui a eu lieu à huis clos le vendredi 22 janvier 2021 à l'Opéra National de Paris, a sacré le Martiniquais Edwin Fardini pour sa troisième édition. Le jeune Auguste Truel, originaire d'Haïti, a pour sa part remporté le grand prix "Jeune Talent". Également en lice dans cette finale, les Réunionnais Toni Catherine et Cédric Nourry n'ont malheureusement reçu aucun prix. (Photo d'illustration : AFP - Jeff Pachoud)

Originaire de Martinique, Edwin Fardini s'est adjugé la finale de la troisième édition du concours Voix des Outre-mer. Âgé de 26 ans, il est baryton et diplômé du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. Se formant actuellement au conservatoire de l'Aveyron et originaire d'Haïti, Auguste Truel, du haut de ses 16 ans, a quant à lui remporté le grand prix "Jeune Talent".

Le replay de la soirée est disponible depuis le portail de France Télévisions :

https://www.france.tv/spectacles-et-culture/opera-et-musique-classique/2228753-voix-des-outre-mer-la-finale-a-l-opera-bastille.html