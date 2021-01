Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 29 minutes

Les cours de sport pour tous reprennent dès ce jeudi 21 janvier 2021 à Saint-Benoît et à Sainte-Anne. Fitness, zumba et aérobic sont au programme des activités. Les séances ont lieu selon le plannign suivant : Case Chemin du Cap : le mardi de 18h à 19h, Complexe Bouvet : les mardi et jeudi de 17h30 à 18h30, Maison de Sainte-Anne : le jeudi de 17h à 18h. Inscriptions au 0262 50 88 35 ! Un certificat médical sera demandé. Le public est accueilli à partir de 12 ans. Le port du masque est obligatoire à l'arrivée sur les sites d'entraînement

Les cours de sport pour tous reprennent dès ce jeudi 21 janvier 2021 à Saint-Benoît et à Sainte-Anne. Fitness, zumba et aérobic sont au programme des activités. Les séances ont lieu selon le plannign suivant : Case Chemin du Cap : le mardi de 18h à 19h, Complexe Bouvet : les mardi et jeudi de 17h30 à 18h30, Maison de Sainte-Anne : le jeudi de 17h à 18h. Inscriptions au 0262 50 88 35 ! Un certificat médical sera demandé. Le public est accueilli à partir de 12 ans. Le port du masque est obligatoire à l'arrivée sur les sites d'entraînement