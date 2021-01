Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 17 minutes

Plusieurs photos d'un kiosque au Maïdo rempli d'ordures font le tour de plusieurs groupes Facebook. On y aperçoit plusieurs sacs poubelles pleins, laissés sur la table du kiosque et de nombreux déchets - en grande partie alimentaires, en carton ou en plastique - jonchant le sol. Une honte, fustigent les internautes qui partagent ces images et s'offusquent de voir si peu de respect en pleine nature.

