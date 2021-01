Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 21 minutes

"Pour faciliter l'accès aux tests et freiner la circulation du virus, la Pharmacie de l'est, en partenariat avec la commune de Saint-Benoît, organise une campagne de dépistage par test antigénique auprès de la population du 25 janvier au 26 février 2021" annonce la mairie de Saint-Benoît dans un communiqué publié ce lundi 25 janvier 2021. Cette opération de dépistage se déroule les lundis, mardis et vendredis de 8h30 à 11h30 dans le local "Petit Printemps" situé en centre-ville.

