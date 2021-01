BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres de cette matinée du mardi 26 janvier 2021 :



- Covid-19 : avec neuf cas confirmés, le variant sud-africain est bien présent à La Réunion

- Education : l'intersyndicale manifeste contre les suppressions de poste

- Octroi de mer : le gouvernement se dit "vigilant au soutien à la production locale"

- Escalade : Oriane Bertone réussit la première ascension féminine d'un bloc mythique

- La pluie ne va pas quitter La Réunion tout de suite

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Les orages reviennent dans l'après-midi

Si les cas du variant sud-africain étaient jusqu'ici cantonnés à des personnes hospitalisées au CHU de La Réunion, désormais, il semble circuler au sein de la population. Ce lundi 25 janvier 2021, ce sont quatre nouveaux cas qui ont été confirmés par les autorités, apportant avec eux leur lot de questions sur le déroulement des semaines à venir dans l'île.

Les vacances d'été australe à peine terminées, les syndicats éducatifs sont déjà sur les chapeaux de roue pour manifester leur mécontentement. En ce début d'années, c'est la suppression de 70 postes dans le second degré à la rentrée 2021 qui est dans le collimateur de l'intersyndicale. Le rendez-vous est donné à 10 heures devant le rectorat, à Saint-Denis. Parallèlement, les sages-femmes se mobilisent aussi de leur côté à Saint-Pierre. Elles réclament des postes supplémentaires au CHU Sud, la reconnaissance des services gynéco-obstétricales comme des services d'urgence, ainsi qu'une information claire sur leur profession.

Les milieux économiques des outre-mer en général et de La Réunion en particulier s'inquiètent d'une possible réforme de l'octroi de mer qui pénaliserait la production locale. Depuis le début 2020, l'Etat et les Régions ultrapériphériques ont en effet engagé des discussions avec la Commission européenne concernant le renouvellement pour 7 ans du cadre communautaire de cette taxe frappant les produits importés. Cette taxation a pour but de protéger la production locale face aux marchandises importées. Ce renouvellement "devra faire l'objet d'une décision du conseil des ministres de l'Union européenne avant la fin juin et d'une transposition en droit national d'ici fin 2021" informe le ministère des outre-mer. Le ministre, dont nous publions le communiqué ci-dessous, affirme aussi que "les autorités françaises (sont) vigilantes au soutien à la production locale"

C'est un nouvel exploit pour la Réunionnaise Oriane Bertone : la grimpeuse de 15 ans déjà primée à de multiples reprises - et championne du monde de bloc dans sa catégorie - est parvenue à se hisser au sommet du "Super tanker", l'une des lignes de bloc les plus difficiles dans la forêt de Fontainebleau, en Métropole.

Après les pluies qui ont agité en grande partie La Réunion ce lundi 25 janvier 2021, c'est une météo humide mais moins intense qui se profile ce mardi. Le risque orageux diminue mais les averses sont toujours au rendez-vous. Prudence sur la route.

Journée calme au programme, ensoleillée et agréable. Mais dans l'après-midi ça se gâte : Matante Rosina voient son eau bouillir, l'orage arrive ! Les pluies seront au rendez-vous sur une bonne partie de l'île, sortez vos parapluies.