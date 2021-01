Malgré une année 2020 difficile, l'association France Alzheimer Réunion s'est organisée avec ses bénévoles et partenaires professionnels pour poursuivre ses activités au sein de ses trois Maisons Coeur Alzheimer à Saint-Pierre, Le Port et Sainte-Marie. "En 2021, l'association compte rester dans cette même dynamique pour accompagner de façon plus optimale ses adhérents et leurs proches" annonce l'association.

"Cette nouvelle année était attendue avec impatience par tous, tant 2020 a été compliquée, en particulier pour le monde associatif. Avec cette crise provoquée par la Covid-19, de laquelle nous ne sommes hélas pas encore sortis, nos missions et nos valeurs prennent plus que jamais tout leur sens. Nous serons et resterons toujours aux côtés des familles pour les accompagner, surtout dans un contexte où la maladie d'Alzheimer et d’autres pathologies apparentées touchent de plus en plus de jeunes. D’où notre message aux malades et à leur famille : ne restez pas seuls!" lance Sylvie Agnez.



En 2020, l’association a œuvré pour assurer plusieurs activités proposées par les Maisons Cœur Alzheimer, telles que des ateliers, ainsi qu’une permanence téléphonique afin d’offrir un accompagnement et un suivi aux malades et à leurs proches tout en respectant les mesures sanitaires en vigueur. Par exemple, certains adhérents et leurs proches ont pu participer à la journée Gadiamb avec les chevaux à Saint-Pierre, de même qu’aux ateliers de couture et de relaxation, entre autres. Ils étaient toutefois moins nombreux que d’habitude, Covid-19 oblige.



S'appuyant sur des bénévoles et des professionnels formés, France Alzheimer Réunion s’attèle à accompagner et soutenir les aidants familiaux en leur apportant des solutions immédiates pour mieux vivre avec la maladie. "Pour poursuivre cette mission, nous avons besoin de nouveaux bénévoles et administrateurs. Si vous avez du temps libre, des savoir-faire qui peuvent nous être utiles, voire un carnet d'adresses à partager, n’hésitez pas à nous rejoindre pour participer à nos activités. À La Réunion, la maladie d’Alzheimer touche environ 10 000 personnes. C’est donc un véritable enjeu de société et une priorité en matière de santé publique ", conclut Sylvie Agnez.