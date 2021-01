Alors que trois personnes ont été tuées ce week-end à Mayotte, dont deux adolescents, le ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu a annoncé l'envoi de deux pelotons de gendarmes mobiles, complétés d'une task force de dix enquêteurs. Les violences de ces derniers jours ont aussi conduit à la destruction de plusieurs habitations.

"Face aux violences de ce week-end, avec Gérald Darmanin, nous avons décidé de l’envoi à Mayotte de deux pelotons de gendarmes mobiles. Ces renforts seront complétés d'une task force judiciaire de 10 enquêteurs afin d'interpeller au plus vite les auteurs de ces crimes" a tweeté le ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu ce lundi 25 janvier 2021.

Face aux violences de ce weekend, avec @GDarmanin, nous avons décidé de l’envoi à Mayotte de deux pelotons de gendarmes mobiles. Ces renforts seront complétés d'une task force judiciaire de 10 enquêteurs afin d'interpeller au plus vite les auteurs de ces crimes. — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) January 25, 2021

Trois personnes ont été assassinées à l’arme blanche en trois jours à Mayotte, dont deux adolescents de 15 et 14 ans. Les enquêteurs n'ont établi pour l'instant aucun lien entre ces trois meurtres. Les violences du week-end ont aussi mené à la destruction de plusieurs habitations.

La décision du ministre des Outre-mer répond en partie à l'appel de plusieurs élus, notamment le député réunionnais Jean-Hugues Ratenon. "L'insécurité s'aggrave dans l'Océan Indien. En plus de l'insécurité sanitaire c'est l'insécurité tout court qui s'amplifie. La situation à Mayotte est très préoccupante et on assiste à une forme de terrorisme urbain. (...) L'Etat alerté à plusieurs reprises n'a malheureusement pas su apporter des solutions" écrivait ce lundi le député par voie de communiqué.

