Publié il y a 32 minutes / Actualisé il y a 19 minutes

Le directeur de la rédaction du média Loopsider, Johan Hufnagel, a du avoir de sacrés sueurs froides ce lundi soir en ouvrant son compte Twitter. En effet, un hackeur d'humeur apparemment blagueuse s'est emparé de son compte, afin de le renommer "Jean-Michel Blanquer" et d'annoncer un reconfinement décidé jusqu'au 15 avril. Profitant de la "certification" du compte Twitter, il lui a suffit de changer nom et photo de profil pour entourlouper les moins vigilants. Tous les codes de la communication gouvernementale ont d'ailleurs été repris, afin d'ajouter un peu plus d'authenticité à la farce (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

