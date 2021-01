Après les pluies qui ont agité en grande partie La Réunion ce lundi 25 janvier 2021, c'est une météo humide mais moins intense qui se profile ce mardi. Le risque orageux diminue mais les averses sont toujours au rendez-vous. Prudence sur la route. (Photo rb/www.ipreunion.com)

Rentrée pluvieuse, rentrée heureuse ? On l'espère pour les 216.000 élèves de La Réunion, car ce lundi 25 janvier fut bien humide, notamment dans la région ouest. Un peu plus haut, les pluies ont contraint le CRGT à garder la route du littoral basculée toute la journée, occasionnant de fait d'importants bouchons notamment pour gagner le nord de l'île.

"Sur Bois-de-Nèfles Saint-Paul il est tombé 96 mm en trois heures, dans les hauts de Saint-Leu il est tombé 52 mm, à la Plaine des Palmistes, 50 mm. Sur les hauts de Sainte-Marie à Plaine Fougères : 80 mm" liste Jacques Ecormier, chef prévisionniste à Météo France.

Pas de quoi décréter la vigilance fortes pluies pour autant, puisque d'autres régions ont été beaucoup moins arrosées. Le littoral depuis Sainte-Rose jusqu'à Saint-Pierre, en passant par Saint-Philippe, a été bien plus sec.

La vigilance orages cependant a été annoncée dès midi pour tout le département, avant de prendre fin à 19h. Une cinquantaine d'impacts de foudre ont été comptabilisés.

La journée de ce mardi 26 janvier s'annonce "plus calme" indique Jacques Ecormier. "Le risque orageux faiblit par rapport à ce lundi et même dimanche. Les précipitations devraient être beaucoup plus basses du fait qu'on a de l'air sec qui est arrivé ce lundi soir sur le sud-est de La Réunion" ajoute-t-il.

Les nuages qui se développent en hauteur s'annoncent donc "moins imposants" mais quelques "petites précipitations" sont à prévoir malgré tout, notamment dans l'est et le nord.

"C'est une pluie bénéfique, il n'avait pas beaucoup plu jusqu'ici" se réjouit le chef prévisionniste de Météo France après les mois de sécheresse connus sur l'île. "Depuis la semaine dernière, on a eu de l'air chaud et humide et ça a été une bonne nouvelle."

Météo France n'envisage pas de reprise des orages avant la fin de la semaine. "Là ça va nous laisser quelques jours plus secs" indique Jacques Ecormier. Pour autant la pluie ce n'est pas fini… mais il faut dire que c'est de saison. "Il y aura toujours des averses l'après-midi, c'est cyclique à La Réunion !"

mm/www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com