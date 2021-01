BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres à la une de cette matinée du mercredi 27 janvier 2021 :



- Reconfiner ou non La Réunion, telle est la question...

- Covid-19 : grand flou autour des masques en tissu

- Le Royaume-Uni passe le sinistre cap des 100.000 morts

- NRL : la Région demandait 100 millions d'euros, l'Etat en donne 17 (pour le moment)

- Les rendez-vous culturels de Saint-Paul, c'est tout un programme

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Soleil le matin, tout gris l'après-midi

Reconfiner ou non La Réunion, telle est la question...

Notre département fait face à une hausse des cas de Covid-19 conjuguée avec l'apparition du variant sud-africain. Un contexte sanitaire préoccupant alors que le gouvernement hésite à reconfiner les Français pour la troisième fois. Si pour les territoires ultramarins, la décision revient à nouveau aux préfets, la question est cruciale : reconfiner (partiellement ou totalement) une bonne fois pour toutes La Réunion, ou plutôt renforcer les mesures sanitaires déjà en vigueur.

Covid-19 : grand flou autour des masques en tissu

Le 24 janvier 2021, le gouvernement a émis de nouvelles recommandations concernant le port du masque en tissu en entreprise. Se basant sur l'avis du Haut Conseil de Santé Publique qui juge les masques faits maison inefficaces face aux nouveaux variants, l'exécutif déconseille désormais leur usage. Cette décision va à l'encontre de l'avis de l'Organisation mondiale de la santé et de l'Académie de médecine qui elles, ne prévoient pas de changer de position, considérant que "le mode de transmission" de ces nouvelles souches "reste le même" et ne nécessite pas de "prendre de nouvelles mesures"

Le Royaume-Uni passe le sinistre cap des 100.000 morts

Le Royaume-Uni est devenu mardi le premier pays européen à franchir le seuil des 100.000 morts du Covid-19, le gouvernement déployant tous ses efforts dans la vaccination pour sortir de la crise sanitaire aggravée par le variant apparu sur son sol.

NRL : la Région demandait 100 millions d'euros, l'Etat en donne 17 (pour le moment)

C'est une information exclusive d'Imaz Press Réunion. Le ministère des Outre-mer a dévoilé ce mardi 26 janvier 2021 accorder 243 millions d'euros à La Réunion dans le plan France Relance. Aucune indication n'était alors apportée concernant l'enveloppe attribuée à la nouvelle route du littoral, qui fait partie des projets soutenus par ce plan, comme l'avait promis Sébastien Lecornu en personne. Interrogé par Imaz Press, le ministère des Outre-mer indique alors que l'aide dédiée à la NRL s'élève pour l'instant à 17 millions d'euros, correspondant au raccordement de la Grande Chaloupe à l'actuelle route du littoral. La Région avait demandé une aide de 100 millions d'euros pour terminer le chantier. Le reste de la somme réclamée sera négociée dans un second temps. Aucune date n'est fixée pour le moment

Les rendez-vous culturels de Saint-Paul, c'est tout un programme

Envie de découvertes, de visites, de marches ou encore de randonnées... Il est temps de consulter la brochure de la Ville de Saint-Pau recensant toutes les visites guidées, conférences, ateliers famille pour les mois de février, mars et avril. Au programme : ateliers généalogie, des enquêtes du patrimoine et des visites guidées. "Le premier cycle, qui débute prochainement, présentera l'architecture réunionnaise du XVIIIème siècle et son héritage. Préparé et animé par Bernard Leveneur, ce programme vous permettra de (re) découvrir l'histoire de l'architecture militaire et civile, l'architecture religieuse et les maisons créoles du XVIIIème siècle et de leur héritage" commente la mairie de Saint-Paul

La pa Météo France i di, sé zot i di - Soleil le matin, tout gris l'après-midi

La journée commence sous le soleil et Matante Rosina entreprend une petite promenade sur le littoral dans la zone du volcan. Elle fait bien d'en profiter parce que les nuages vont s'étaler au fur et à mesure de la journée. Le nord et l'est surtout seront bien gris. Il fera bon avec ces températures jusqu'à 32 degrés en bord de mer. Pensez aux lunettes de soleil !