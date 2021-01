Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 16 heures

La journée commence sous le soleil et Matante Rosina entreprend une petite promenade sur le littoral dans la zone du volcan. Elle fait bien d'en profiter parce que les nuages vont s'étaler au fur et à mesure de la journée. Le nord et l'est surtout seront bien gris. Il fera bon avec ces températures jusqu'à 32 degrés en bord de mer. Pensez aux lunettes de soleil ! (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

