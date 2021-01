Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 18 heures

L'association Brigade nature dénonce l'état du site de la Cascade, à Sainte-Suzanne. "Nous dénonçons à nouveau des dépôts sauvages sur un terrain privé juxtaposant la route. Le terrain a été laissé à l'abandon avec des carcasses de voitures et des entreprises peu scrupuleuses et des individus viennent déposer leurs encombrants, abandonner des chiens des chats, et des cadavres d'animaux" accuse-t-elle. L'association interpelle les autorités pour qu'elles "agissent immédiatement pour remettre le site en état et de verbaliser les coupables"

