Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

"La Réunion se retrouve dans un environnement instable, les premières averses se déclenchent avant la fin de la matinée et deviennent localement orageuses dès la mi journée. Ces orages intéressent l'ensemble de l'île avec une préférence pour les régions du Nord-Ouest, du Nord et de l'Est" annonce Météo France. La vigilance orages est donc activée sur toute l'île à partir de 12h. "Ces orages peuvent occasionner d'importants cumuls de précipitations" ajoute Météo France, prudence donc. Un retour au calme est prévu en fin d'après-midi. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

"La Réunion se retrouve dans un environnement instable, les premières averses se déclenchent avant la fin de la matinée et deviennent localement orageuses dès la mi journée. Ces orages intéressent l'ensemble de l'île avec une préférence pour les régions du Nord-Ouest, du Nord et de l'Est" annonce Météo France. La vigilance orages est donc activée sur toute l'île à partir de 12h. "Ces orages peuvent occasionner d'importants cumuls de précipitations" ajoute Météo France, prudence donc. Un retour au calme est prévu en fin d'après-midi. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)