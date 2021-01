Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 20 heures

Matante Rosina se dit que les jours passent et se ressemblent. Comme la veille, elle a vu qu'il y aura du soleil le matin ce jeudi 28 janvier 2021 et de la pluie l'après-midi. Notre gramoune dit aussi que seul le sud ne sera pas arrosé et que c'est bien dommage par ces temps de sécheresse. Tout cela est vrai chez vous ? (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

