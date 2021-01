BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce vendredi matin 29 janvier 2021



Covid-19 : la situation se dégrade à Mayotte et inquiète La Réunion

La situation épidémique s'est dégradée de façon extrêmement rapide ces derniers jours à Mayotte, menant au confinement de trois communes dans l'urgence. Des centaines de cas ont été recensés ces dernières semaines, mais ce qui inquiète surtout, c'est l'apparition des variants sud-africain et britannique. Considérés comme plus contagieux, leur présence sur le territoire a accéléré la circulation du virus dans l'île aux parfums. Deux nouveaux décès ont par ailleurs été enregistrés en 48 heures

Fin de l'expérimentation de la circulation inter-files pour les deux roues

A partir du 1er février 2021, les usagers des deux-roues ne seront légalement plus autorisés à remonter les files de voitures. Un changement radical pour les motards ou scootéristes de La Réunion, pour lesquels les automobilistes ont quasiment pris l'habitude de laisser un couloir central libre, afin de les laisser circuler librement au milieu des embouteillages. Mais les incertitudes demeurent quant à la dangerosité de cette pratique.

Covid-19: le gouvernement prépare le terrain à des mesures plus strictes en Métropole

Le gouvernement, qui consulte partis et syndicats, prépare les esprits à des mesures sanitaires plus strictes, dont un possible troisième confinement, après avoir acté que le couvre-feu à 18 h ne suffisait pas face aux variants plus contagieux du virus du Covid-19.

Covid-19 : la distanciation physique passe de un à deux mètres

Suite à de nouvelles recommandations du le Haut Conseil de la Santé publique, les restaurants et bars doivent désormais respecter une distance minimale de deux mètres entre les chaises de deux tables différentes à partir de ce jeudi 28 janvier 2021. Les masques artisanaux sont aussi désormais déconseillés, ces derniers étant jugés insuffisamment filtrants face à l'apparition de nouveaux variants. Le port du masque chirurgicale est recommandé. Nous publions le communiqué de la préfecture ci-dessous

La pa Météo France i di, sé zot i di – De la pluie et encore de la pluie

Matante Rosina a consulté son chat Miyu et ils sont d'accord : il y aura de la pluie et encore de la pluie ce vendredi 29 janvier 2021. Notre gramoune dit que toutes les régions devraient être concernés même sur des accalmies et de brèves apparitions du soleil pourraient avoir lieu ici et là. Et que dit le temps chez vous ?