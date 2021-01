Publié il y a 43 minutes / Actualisé il y a 30 minutes

Météo France établit un bilan de la première partie de la saison cyclonique et présente les tendances pour la seconde partie. Jusqu'ici, l'activité s'est montrée soutenue, avec des genèses à l'est du bassin des Mascareignes, "des intensifications laborieuses et des trajectoires zonales" qui ont marqué la première partie de saison. On dénombre six phénomènes baptisés dont deux (Alicia et Eloïse) ont atteint le stade de cyclone tropical. Pour la seconde partie, on s'attend à "des genèses possibles sur l'ouest du bassin et des trajectoires un peu plus variées". Météo France invite les Réunionnais à rester prudents face au risque cyclonique. Nous publions leur communiqué ci-dessous. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Météo France établit un bilan de la première partie de la saison cyclonique et présente les tendances pour la seconde partie. Jusqu'ici, l'activité s'est montrée soutenue, avec des genèses à l'est du bassin des Mascareignes, "des intensifications laborieuses et des trajectoires zonales" qui ont marqué la première partie de saison. On dénombre six phénomènes baptisés dont deux (Alicia et Eloïse) ont atteint le stade de cyclone tropical. Pour la seconde partie, on s'attend à "des genèses possibles sur l'ouest du bassin et des trajectoires un peu plus variées". Météo France invite les Réunionnais à rester prudents face au risque cyclonique. Nous publions leur communiqué ci-dessous. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)