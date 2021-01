Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 58 minutes

Sur la RN1 entrée et sortie Ouest de Saint Denis, dans le cadre des travaux de construction du nouveau pont de la Rivière Saint Denis, pour permettre les travaux préparatoires en vue du passage des convois de poutrelles, la circulation sera interdite dans les deux sens entre le tunnel Cap Bernard et l'intersection avec la Rue Lucien Gasparin de 20h à 5h la nuit du vendredi 29 janvier 2021. Une déviation sera mise en place par la RN6 Boulevard Sud et la voirie communale (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

