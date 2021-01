Publié il y a 25 minutes / Actualisé il y a 13 minutes

Le Programme régional de la forêt et du bois (PRFB) a été validé le 27 janvier 2021 par la commission régionale de la forêt et du bois. Cette commission est co-présidée par l'État, le conseil régional et le conseil départemental. Le programme sera soumis prochainement à la validation du ministre de l'agriculture. Nous publions ici le communiqué de la préfecture. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

