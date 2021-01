Publié il y a 4 heures / Actualisé il y a 34 minutes

Matante Rosina a consulté son chat Miyu et ils sont d'accord : il y aura de la pluie et encore de la pluie ce vendredi 29 janvier 2021. Notre gramoune dit que toutes les régions devraient être concernés même sur des accalmies et de brèves apparitions du soleil pourraient avoir lieu ici et là. Et que dit le temps chez vous ? (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Matante Rosina a consulté son chat Miyu et ils sont d'accord : il y aura de la pluie et encore de la pluie ce vendredi 29 janvier 2021. Notre gramoune dit que toutes les régions devraient être concernés même sur des accalmies et de brèves apparitions du soleil pourraient avoir lieu ici et là. Et que dit le temps chez vous ? (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)