A partir du 1er février 2021, les usagers des deux roues ne seront légalement plus autorisés à remonter les files de voitures. Un changement radical pour les motards ou scootéristes de La Réunion, pour lesquels les automobilistes ont quasiment pris l'habitude de laisser un couloir central libre, afin de les laisser circuler librement au milieu des embouteillages. Mais les incertitudes demeurent quant à la dangerosité de cette pratique. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Bénédiction pour les deux roues en temps de bouchons, la remontée des files de voitures n'a pourtant jamais été autorisée par le Code de la route. Et quand les motards apprennent à conduire, on leur indique d'ailleurs que la pratique est "tolérée" sur une quatre voies - tandis qu'elle est proscrite sur une route à double sens séparée par une ligne blanche. A La Réunion, les bouchons sont tels que laisser passer les conducteurs de deux-roues le long des pointillés semble presque être devenu une habitude.

Depuis 2016, l'expérimentation de la circulation inter-files avait été lancée dans 11 départements de Métropole. Mais les résultats du Centre d'études sur la mobilité - le CEREMA (le Centre d’études et d’expertises sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement) - ne permettent pas aujourd'hui de légaliser cet usage. Dans un communiqué, la délégation à la Sécurité routière annonce que "l'accidentalité des deux-roues motorisés a augmenté de 12% sur les routes où la circulation inter-files a eu lieu, alors qu'elle a baissé de 10% sur les autres routes des départements concernés".

- Une tolérance dans la pratique -

A La Réunion, le dialogue entre motards et forces de l'ordre reste apaisé. "Le but n'est pas de verbaliser, mais de sensibiliser les gens aux risques de la circulation inter-files", indique Stéphane Lebreton, secrétaire départemental d'Unité SGP Police FO. Une certaine indulgence est appliquée pour les scooters et les motos, qui doivent rester vigilants lors de leurs manœuvres. "Il est important de ralentir les pratiques excessives telles que les changements de trajectoire ou les dépassements à haute vitesse", précise Stéphane Lebreton. Président du Club 125 Réunion Maxiscoot et Moto, Mathieu Germane souligne "la tolérance et la bonne entente entre motards et forces de l'ordre à La Réunion".

S'il faudra encore attendre un peu pour voir la circulation inter-files rentrer dans le Code de la route, de nombreux pays ont déjà légalisé cette pratique. C'est le cas en Europe pour l'Autriche et les Pays-Bas ou encore pour l'Etat de Californie aux États-Unis. Favorable à sa légalisation, Mathieu Germane estime que "la circulation inter-files permet de fluidifier le trafic et d'éviter aux motards de se faire percuter en patientant dans les embouteillages".

La baisse de l'accidentalité demeure un impératif pour les autorités qui souhaitent renforcer le dialogue entre motards et automobilistes. La déléguée interministérielle à la sécurité routière, Marie-Gautier Melleray, prévoit désormais de "relancer une nouvelle expérimentation dans des conditions différentes et en améliorant la communication sur cette mesure pour mieux faire comprendre aux usagers les bonnes règles de la circulation inter-files sans danger".

ha/www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com