BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce samedi matin 30 janvier 2021 :



- Covid-19 : le taux d'incidence explose à La Réunion et passe à 37,6

- Deux mètres de distance entre les tables : les restaurants s'adaptent

- Zot lé pa payé pou kroir, mé lé vré - Hacker, Maïdo et simulateur

- Holocauste : l'histoire méconnue des Juifs réfugiés à Shanghai

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Du beau temps et de la chaleur

