La signature de la nouvelle Charte d'engagement Boeuf Pays a été signée mercredi 27 janvier entre la Sica Révia, la Sica Viande Pays et les enseignes de la distribution. Cette charte vise à unir les efforts pour proposer aux Réunionnais "une viande bovine de qualité, de manière régulière et pérenne". Lors de son discours, le président de la Sica Révia, Olivier Robert, a précisé que cela conduirait à des actions de communication massives et plus adaptées, des opérations promotionnelles inédites, de nouveaux soutiens, une offre segmentée, mais surtout une envie profonde de construire ensemble." Nous publions ci-dessous le communiqué de la Sica Révia. (Photos : Sica Révia)

"Le mercredi 27 janvier, l’ensemble des acteurs de la filière Bœuf Pays (éleveurs, transformateurs et distributeurs) ont acté un nouvel accord tripartite. Après une première convention signée il y a 10 ans, la Sica Révia, la Sica Viande Pays et les enseignes de la distribution, ont ainsi décidé de poursuivre leurs efforts dans la valorisation des produits de la marque Bœuf Pays. Cette dynamique collective est une nouvelle traduction concrète des États Généraux de l’Alimentation (EGA) et du contrat de filière interprofessionnel ; et illustre les engagements réciproques à offrir des produits de qualité, au plus près des attentes des Réunionnais.

La crise Covid-19 que nous vivons depuis bientôt un an a conforté le modèle, plus résilient, des circuits courts. Elle a aussi démontré les bénéfices pour le territoire et pour les éleveurs du travail mené ces dernières années, en confortant la place des produits locaux dans les rayons de la distribution. C’est dans ce contexte que s’inscrit la nouvelle Charte tripartite.

Celle-ci fait également le lien avec la stratégie de développement de la filière bovins viande à horizon 2025, axée sur une production de qualité. Pour atteindre ces deux objectifs, la Sica Révia s’appuie sur la technicité de ses adhérents, qui regroupe l’ensemble des éleveurs bovins viande.

- Fournir aux Réunionnais de la viande de bœuf pays de manière régulière et pérenne -

La Charte 2021 s’articule autour de l’ambition partagée d’une mise en marché de la viande bovine locale de manière régulière et pérenne, devant garantir un équilibre entre le marché et la production pour un écoulement régulier des volumes de production toute l’année. Elle prévoit :

- pour le consommateur : l’assurance de trouver une viande de qualité à la traçabilité sans faille, produite dans des élevages responsables, à taille humaine.

- pour le producteur (l’éleveur) : l’assurance d’une convention qui lui garantit la régularité des volumes produits et donc une rémunération adaptée dans la durée.

- Renforcer les liens de l’éleveur au consommateur, en passant par le boucher des magasins -

De leur côté, les distributeurs s’engagent à :

- accorder davantage de place et de visibilité aux produits de la marque Bœuf Pays dans leurs rayons et dans leur communication auprès des consommateurs. Cela se traduit par une meilleure identification des produits grâce à une nouvelle identité visuelle, des certificats d’origine et de traçabilité de la viande, ainsi que la poursuite d’une segmentation produits.

- la filière Bœuf Pays s’engage enfin à renforcer les liens entre les bouchers et les éleveurs grâce à la découverte des ateliers boucherie pour les éleveurs, des visites d’élevage pour les bouchers, ou le lancement d’un concours annuel " éleveurs bouchers- consommateur ".

Avec cette Charte, la filière Bœuf Pays, 100% race à viande, prouve à nouveau son engagement pour une production locale pérenne et de qualité, son soutien au développement de la filière et sa capacité à agir collectivement pour les consommateurs réunionnais et le territoire."