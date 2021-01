L'association Femmes 974 a réalisé durant tout le mois de janvier 2021 une collecte de vêtements et chaussures sur toute l'île. Le bilan de la récolte est de quatre tonnes, soit 30 m3 de sacs et cartons de vêtements. "L'heure est venue de trier ces dons" annonce l'association. (Photo : Femmes 974)

Pour le tri des chaussures et des vêtements récoltés, Femmes 974 lance un appel aux volontaires sur les réseaux sociaux. "Ainsi, les membres de Femmes 974 seront accompagnées de bénévoles ce dimanche 31 janvier prochain, dès 9 heures" précise l'association. Deux lieux de tri ont été mis à leur disposition : un local situé à Petite-île, et un autre à Saint-Denis, situé dans le quartier du Chaudron.

"L’ensemble des dons sera remis aux structures et associations en lien avec les femmes et enfants victimes de violences intra-familiales et/ou en difficulté sociale et financière. Notamment l'association des femmes des hauts, femmes d’Outre-Mer au Tampon, AFEVV au Tampon, le relais familial Rose des bois de la fondation Père Favron, AFECT, CEVIF, le Planning Familial, ou encore le centre d’accueil et d’hébergement d’urgence Fleur d’Eau à Bras-Panon" précise Femmes 974.

www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com