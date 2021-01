RFI Planète Radio et l'IRD lancent la troisième édition de "ePOP le Concours", initié dans le cadre du projet Petites Ondes Participatives, qui invite les participants à recueillir, dans une courte vidéo, le ressenti des populations dont la qualité de vie est aujourd'hui dégradée par les conséquences directes des changements environnementaux et climatiques. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 4 avril 2021 et plusieurs récompenses sont à la clé. Cette édition est parrainée par Grand Corps Malade. (Photo : Facebook/EPOP)

Lancé en 2017 par RFI Planète Radio et l'IRD, ePOP est un projet innovant qui mobilise un réseau international de jeunes, responsables et solidaires. Issus de nombreux pays et territoires, ces jeunes réalisent de courtes vidéos qui relaient le ressenti et les interrogations des populations locales, notamment les anciennes générations, sur les conséquences des changements climatiques et environnementaux. Les vidéos sont ensuite diffusées sur le site epop.network et sur les réseaux sociaux, notamment Facebook. Afin d’apporter des analyses et des pistes de solutions aux problématiques soulevées, ePOP fait appel à une communauté internationale de chercheurs mobilisée par l’IRD, des acteurs du développement et des décideurs lors de rencontres publiques.

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 4 avril 2021 sur le site Internet dédié : https://concours.epop.network/

Les Prix décernés :

Grand Prix ePOP

Prix de l’urgence scientifique : eaux, fleuves et océans

Prix de la jeune réalisatrice

Prix des clubs RFI

Les lauréats seront invités en France pour participer à des rencontres et des conférences, et pourront également se voir remettre du matériel vidéo. Parrainée par Grand Corps Malade, l’édition 2021 dispose d’un jury pour chaque prix, qui réunit des personnalités issues de la recherche scientifique, des médias, de la culture ou mobilisées pour la préservation de l'environnement.

Le règlement complet et la composition des jurys sont disponibles ici.

Pour consulter la liste des lauréats de l’édition 2020, cliquez ici.