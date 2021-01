Un appel au rassemblement a été lancé pour ce samedi 30 janvier 2021, devant le ministère des Outre-mer à Paris. L'ensemble des Domiens sont invités à ce meeting, pour dénoncer de nombreuses problématiques spécifiques aux outre-mers. Absence d'enseignement de l'histoire de l'esclavage, systèmes de santé fragiles, surcoût de la vie...Les thèmes sont extrêmement variés, pour couvrir l'ensemble des problèmes auxquels font face les ultra-marins. Le rendez-vous est donné à 13h30 (heure de Métropole) devant le ministère.

Pour l'occasion, des représentants d’associations de l’ensemble des Outre-Mer et personnalités Afro-Caribéennes, de Guyane, Mayotte, La Réunion, Nouvelle Calédonie, la Polynésie et Saint Pierre et Miquelon seront sur place. "Le but est d’évoquer et revendiquer l’accès à nos droits humains qui sont actuellement bafoués et ce depuis des dizaines d’années" explique les organisateurs de ce meeting. De très nombreuses revendications ont été listées, certaines qui englobent tous les outre-mers, d'autres plus spécifiques à certains territoires.

"Pour la justice et l’équité dans les Outre-Mer voici les faits que nous dénonçons :



• Éducation : des cours d’Histoire adaptés à nos territoires. Que l’école de la république et l’éducation nationale puisse adapter et donc enseigner en intégrant l’Histoire des DOM dans ses manuels dans nos territoires afin que nos jeunes puissent s’identifier et connaître leur Histoire, pas celle de " nos ancêtres les Gaulois "

• Santé : équipements médicaux bien loin du standing et standard sur l’hexagone, la Guyane est à l’agonie, la Guadeloupe l’y rejoint tandis que la Martinique lutte pour ne pas sombrer. Problèmes identiques dans l’océan indien et l’océan pacifique. Les équipes soignantes sur l’hexagone agonisent, celles des Outre-Mer meurent. Eau impropre à la consommation, terre polluées, scandale des masques pendant le Covid…

• Économie : prise en compte des domiens dans les fonds de la solidarité, réévaluation du SMIC dans les Départements d’Outre-Mer. Réévaluation du coût de la vie par rapport aux conditions réelles des DOM, leur côté insulaire et l’éloignement avec la métropole : revoir le salaire minimum. Réévaluation de l’Octroi de Mer car aujourd’hui c’est une taxe injuste !

• Ne pas toujours être dans l’obligation de fonctionner via et au départ de Paris. Les DOM se situent dans des environnements maritimes, entourés d’autres îles, avec qui ce serait plus malin et avantageux de fonctionner économiquement. Il faut laisser tomber ce terme et ces habitudes " Métropole ".

• Des dispositifs d’accompagnements des entreprises plus conséquents, pressions et monopole coloniale…

• Concurrence déloyale, réévaluation du camembert économique dans les DOM (les plus grosses franchises et centres commerciaux appartiennent principalement aux familles Békés car la décolonisation a été mal faite et surtout de manière injuste)

• Imposer des taux de recrutement des locaux, mettre en place un BUMIDOM inversé pour un retour des forces vives au péyi… Nos cerveaux partent étudier et restent à l’étranger car n’arrivent pas à trouver un emploi localement"

Et bien d'autres encore, que vous pouvez retrouvez ici. Toutes les informations sur le rassemblement ont été regroupées sur cet événement Facebook.