Publié il y a 49 minutes / Actualisé il y a 49 minutes

Semaine classique pour les chasseurs de Band Cochon. 116 photos ont été prises dans 11 villes de l'île. "Au risque de se répéter , la dengue augmente et les dépôts ne diminuent pas: carcasses, non respect des calendriers ,bornes à verre et des masques dans la nature" déplore Band Cochon (Photo Band Cochon)

Semaine classique pour les chasseurs de Band Cochon. 116 photos ont été prises dans 11 villes de l'île. "Au risque de se répéter , la dengue augmente et les dépôts ne diminuent pas: carcasses, non respect des calendriers ,bornes à verre et des masques dans la nature" déplore Band Cochon (Photo Band Cochon)