Publié il y a 1 heures / Actualisé le Jeudi 28 Janvier à 10H33

Comme chaque dernier dimanche du mois, l'association Noutoutekolo mènera une opération "plogging" le 31 janvier 2021. Cet acte écologique consiste à ramasser des déchets en marchant afin de limiter la pollution sur une zone prédéfinie. La première sortie de l'année 2021 de l'association se tiendra de 9h à 11h30 sur les plages de Saint-Pierre et Saint-Denis. Pour l'occasion, les plus belles photos seront publiées sur le site de l'association et le ramassage 'gagnant' se verra offrir un panier bio d'une valeur de 15 euros. (Photo d'archive : Noutoutekolo)

Comme chaque dernier dimanche du mois, l'association Noutoutekolo mènera une opération "plogging" le 31 janvier 2021. Cet acte écologique consiste à ramasser des déchets en marchant afin de limiter la pollution sur une zone prédéfinie. La première sortie de l'année 2021 de l'association se tiendra de 9h à 11h30 sur les plages de Saint-Pierre et Saint-Denis. Pour l'occasion, les plus belles photos seront publiées sur le site de l'association et le ramassage 'gagnant' se verra offrir un panier bio d'une valeur de 15 euros. (Photo d'archive : Noutoutekolo)