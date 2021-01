Lors d'une opération de contrôle routier ce vendredi soir 29 janvier 2021 à Saint-Denis, la police a relevé 18 infractions. Un conducteur était notamment positif à l'alcool et à la cocaïne, et circulait sans permis. Son véhicule a été immobilisé. Nous publions le communiqué complet de la police ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

"Comme la semaine dernière, comme annoncé et comme toutes les fins de semaine, un contrôle routier a été réalisé cette nuit sur l'axe du Boulevard Léopold Rambaud à Saint Denis. Ce lieu de courses motorisées hors de tout cadre règlementaire semble depuis quelque temps moins fréquenté par les adeptes de ces "pousses". Néanmoins, les effectifs de la Délégation Départementale de la Sécurité Routière de la Police Nationale poursuivent leurs efforts.

Une quinzaine de policiers issus du Groupe de Sécurité Routière, de la Formation motocycliste et de la Section d'Intervention a donc été engagée.

L'unité cynophile apportait son assistance technique en matière de recherche de produits stupéfiants. Ce contrôle était en effet opéré conformément à une réquisition du Parquet de Saint Denis, cadre juridique autorisant notamment les fouilles de véhicules.

Dix-huit infractions ont été relevées. Dans le détail, seize contraventions étaient formalisées en raison notamment d'échappement bruyants ou générant des fumées excessives et de feux non conformes. Une petite quantité d'herbe de cannabis séchée et un poing américain étaient écartés. Deux délits étaient ensuite constatés et à l'encontre du même conducteur. Ce dernier s'avérait circuler sous l'emprise de l'alcool et de la cocaïne.

Suite à de nombreuses infractions routières préalables (téléphone tenu en main, excès de vitesse, non-respect d'un stop, non-port de la ceinture...), le permis de conduire de cet usager s'avérait invalidé à raison de la disparition de l'ensemble de ses points. Le véhicule était immobilisé et le conducteur amené au Commissariat de Police.