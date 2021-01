Le directeur de la rédaction du média Loopsider, Johan Hufnagel, hacké par un un pirate d'humeur blagueuse qui luifait annoncer un reconfinement au nomo de Jean-Michel Blanquer, un simulateur qui vous dit combien de temps vous avez à attendre avant d'être vaccinés et un kiosque vandalisé par des makotes, toutes ces informations ont alimenté notre rubrique Zot lé pa payé pou kroir, mé lé vré

Le directeur de la rédaction du média Loopsider, Johan Hufnagel, a du avoir de sacrés sueurs froides ce lundi soir en ouvrant son compte Twitter. En effet, un hackeur d'humeur apparemment blagueuse s'est emparé de son compte, afin de le renommer "Jean-Michel Blanquer" et d'annoncer un reconfinement décidé jusqu'au 15 avril. Profitant de la "certification" du compte Twitter, il lui a suffit de changer nom et photo de profil pour entourlouper les moins vigilants. Tous les codes de la communication gouvernementale ont d'ailleurs été repris, afin d'ajouter un peu plus d'authenticité à la farce

Le tweet a rapidement été supprimé, tout comme le compte de Johan Hufnagel. Loopsider a cependant indiqué qu'il s'agissait - bien évidemment - d'une fausse information, et que leur directeur de rédaction avait été piraté.

Plusieurs photos d'un kiosque au Maïdo rempli d'ordures font le tour de plusieurs groupes Facebook. On y aperçoit plusieurs sacs poubelles pleins, laissés sur la table du kiosque et de nombreux déchets - en grande partie alimentaires, en carton ou en plastique - jonchant le sol. Une honte, fustigent les internautes qui partagent ces images et s'offusquent de voir si peu de respect en pleine nature.

En se basant sur les données officielles, deux chercheurs lyonnais ont mis en place un outil capable de mesurer le temps d'attente avant de recevoir les deux injections du vaccin anti-Covid. Le calcul se fait automatiquement en fonction des informations personnelles de l'utilisateur et évolue au gré de la situation sanitaire. A titre d'exemple, une personne qui ne serait absolument pas prioritaire pourrait attendre, avec le rythme de vaccination actuel... jusqu'à fin 2022 pour recevoir sa seconde dose. (photo d'illustration rb / www.ipreunion.com) Covid-19 : un outil pour calculer son temps d'attente avant d'être vacciné

Deux chercheurs de l’Institut national des sciences appliquées (Insa) de Lyon ont mis en place un outil qui vise à estimer à quel moment sonnera l'heure de la vaccination pour celles et ceux qui le souhaitent. Le système prend en considération l'âge, la profession, l'état de santé et les facteurs de risque de l'utilisateur afin de fournir le nombre minimal et maximal de personnes devant lui ainsi qu’une estimation de la durée qu’il lui faudra attendre avant de recevoir les deux injections.

Alors que le gouvernement a fixé à la fin août 2021 "la vaccination de la totalité de la population française", les résultats indiqués par le calculateur sont bien différents. Ainsi, par exemple, une jeune femme de 26 ans qui n’est pas professionnelle de santé, qui ne présente pas de facteurs nécessitant une vaccination rapide et qui n’a pas été cas contact de personnes ayant contracté la Covid-19 ne devrait pas recevoir sa première injection... avant le mois de mai 2022. Et pourrait même devoir attendre jusqu’en décembre 2022.

