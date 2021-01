BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce dimanche matin 31 janvier 2021 :



- La route du littoral (encore) fermée de 6h à 13h

- La Réunionnaise Valérie Gauvin veut "faire partie de la liste pour l'Euro 2022"

- Saint-Leu : une opération "ville propre" pour nettoyer le centre ville

- Ça s'est passé cette semaine sur Imaz Press - Septaine, variants, reconfinement, motifs impérieux, Mayotte

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Du vent et du beau temps en ce dimanche

La route du littoral (encore) fermée de 6h à 13h

Attention à vos déplacements ce dimanche 31 janvier 2021 : la route du littoral est totalement fermée à la circulation de 6h à 13h. Les équipes du centre réunionnais de gestion du trafic vont effectuer des travaux de purges dans la zone des Potences. Ces dernières semaines, la route a été basculée plusieurs fois et fermée suite à un éboulis qui avait déjà nécessité une intervention sur la falaise dimanche 24 janvier

La Réunionnaise Valérie Gauvin veut "faire partie de la liste pour l'Euro 2022"

Saint-Leu : une opération "ville propre" pour nettoyer le centre ville

Une opération "ville propre", soutenue par le mouvement Extinction Rebellion, est organisée ce dimanche 31 janvier de 8h à 12h dans le centre ville de Saint-Leu. Le rendez-vous est donné sur la place de la mairie. L'objectif est de nettoyer la ville des déchets qui jonchent ses rues, plages et ravines et de tout ramener sur le lieu de départ où ils seront triés et exposés à la vue de tous, dans le but d'alerter l'opinion publique et faire réagir les élus réunionnais

Ça s'est passé cette semaine sur Imaz Press - Septaine, variants, reconfinement, motifs impérieux, Mayotte

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 25 janvier au vendredi 28 janvier 2021 sur Imaz Press :



* Lundi 25 janvier - Covid-19 : la septaine perturbe la rentrée scolaire

* Mardi 26 janvier - Covid-19 : avec neuf cas confirmés, le variant sud-africain est bien présent à La Réunion

* Mercredi 27 janvier - Reconfiner ou non La Réunion, telle est la question...

* Jeudi 28 janvier - Covid-19 : les motifs impérieux sont de retour

* Vendredi 29 janvier - Covid-19 : la situation se dégrade à Mayotte et inquiète La Réunion

La pa Météo France i di, sé zot i di - Du vent et du beau temps en ce dimanche

Attention au vent sur le littoral ce dimanche ! Si Matante Rosina ne croit pas avoir vu de pluie dans sa boule de cristal, elle déconseille de sortir avec un chapeau si vous comptez vous balader sur la côte. Des rafales pouvant aller jusqu'à 70 km/h pourraient bien s'inviter. La chaleur sera toujours au rendez-vous